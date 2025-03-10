Megakentte akşam saatleri trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da yeni haftanın ilk günü iftar saatine yetişmeye çalışan sürücüler yola koyulmasının ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolunda ve TEM Otoyolu'ndaki bazı noktalarda, ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerledi.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 19:10

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İftara yetişmeye çalışan vatandaşlar mesai bitininin ardından yollara koyulunca megakentte trafik yoğunluğu yaşandı. İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, Edirne istikametinde ise Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ'da araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yavaş ilerliyor. Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar sürüyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ULAŞTI

TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar sürüyor. Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

İftara için evlerine yetişmek isteyenler, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında kalabalık nedeniyle yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 74 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e kadar yükseldi.

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