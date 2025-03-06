Kartal'daki müzik atölyesinde yangın paniği: 2 kişi dumnadan etkilendi

Giriş Tarihi: 06.03.2025 20:16

Yangın kısa sürede büyürken binanın yan tarafından akaryakıt istasyonunun bulunması nedeniyle büyük panik yaşandı. Alevlerin dakikalar ilerledikçe büyüdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da Yukarı Mahalle Kızılay Bulvarı'nda bulunan 5 kartlı bir apartmanın 4'ncü katında bulunan müzik atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müzik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü (İHA)

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri ve bir vatandaşa, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.