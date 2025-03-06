İstanbul'da iftar vakti trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İstanbul’da iftar saatine doğru trafikte yoğunluk oluştu. İBB Cep Trafik Uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.
İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte araç ve insan trafiğinde yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte iftara yetişmek isteyen İstanbullular yola düştü.
DURAKLARDA KALABALIK OLUŞTU
Trafik yoğunluğu Bahçelievler Yenibosna'dan görüntülenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında da insan kalabalığı yaşandığı görüldü.