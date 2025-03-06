Yaşam

İstanbul'da iftar vakti trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul’da iftar saatine doğru trafikte yoğunluk oluştu. İBB Cep Trafik Uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da iftar vakti trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte araç ve insan trafiğinde yoğunluk yaşandı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte iftara yetişmek isteyen İstanbullular yola düştü.

DURAKLARDA KALABALIK OLUŞTU

Trafik yoğunluğu Bahçelievler Yenibosna'dan görüntülenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında da insan kalabalığı yaşandığı görüldü.

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