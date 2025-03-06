Yanan aracın içinde kaldılar: 4 çocuk kendi imkanları ile çıktı
Eskişehir’in Tepebaşı İlçesinde park halinde duran araç bir anda hareket ederek alev aldı. O sırada aracın içinde bulunan 4 çocuk ise kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardılar.
Yürekleri ağza getiren olayda aracın sürücü ve çocukların babası olan Hazar Taştan'ın (35) otomobilde olmadığı sırada birden hareket etmeye başladı.
CAMİ MERDİVENİNE ÇARPTI!-
Mahallesi İlahiyat Camisi'nin bahçesinde park halindeki 71 ADP 504 plakalı hafif ticari aracın hareket etmesiyle birlikte cami merdivenlerine çarparak alev aldı.
4 ÇOCUK ARACIN İÇİNDEYDİ
Aracın içinde bulunan yaşları 3 ila 10 arasında değişen 4 çocuk ise kendi imkanları ile aratan çıktığı belirtildi.
ALEVLER TÜM ARACI SARDI!
Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.