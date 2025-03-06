Yanan aracın içinde kaldılar: 4 çocuk kendi imkanları ile çıktı

Giriş Tarihi: 06.03.2025 18:37

Yürekleri ağza getiren olayda aracın sürücü ve çocukların babası olan Hazar Taştan'ın (35) otomobilde olmadığı sırada birden hareket etmeye başladı.

Cami merdivenine çarpan araç alev alınca içindeki 4 çocuk kendi imkanları ile böyle kurtuldu / DHA

4 ÇOCUK ARACIN İÇİNDEYDİ

Aracın içinde bulunan yaşları 3 ila 10 arasında değişen 4 çocuk ise kendi imkanları ile aratan çıktığı belirtildi.

ALEVLER TÜM ARACI SARDI!

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.