Yaşam

Yanan aracın içinde kaldılar: 4 çocuk kendi imkanları ile çıktı

Eskişehir’in Tepebaşı İlçesinde park halinde duran araç bir anda hareket ederek alev aldı. O sırada aracın içinde bulunan 4 çocuk ise kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardılar.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yanan aracın içinde kaldılar: 4 çocuk kendi imkanları ile çıktı

Yürekleri ağza getiren olayda aracın sürücü ve çocukların babası olan Hazar Taştan'ın (35) otomobilde olmadığı sırada birden hareket etmeye başladı.

CAMİ MERDİVENİNE ÇARPTI!-

Mahallesi İlahiyat Camisi'nin bahçesinde park halindeki 71 ADP 504 plakalı hafif ticari aracın hareket etmesiyle birlikte cami merdivenlerine çarparak alev aldı.

Cami merdivenine çarpan araç alev alınca içindeki 4 çocuk kendi imkanları ile böyle kurtuldu / DHACami merdivenine çarpan araç alev alınca içindeki 4 çocuk kendi imkanları ile böyle kurtuldu / DHA

4 ÇOCUK ARACIN İÇİNDEYDİ

Aracın içinde bulunan yaşları 3 ila 10 arasında değişen 4 çocuk ise kendi imkanları ile aratan çıktığı belirtildi.

ALEVLER TÜM ARACI SARDI!

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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