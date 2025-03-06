Kartal’da akaryakıt istasyonunun yakınında yangın paniği!

Kartal'da bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'ncü katındaki müzik atölyesinde yangın çıktı. Yangının yan tarafından bulunan akaryakıt istasyonu nedeniyle büyük panik yaşandı. Yangının dakikalar ilerledikçe büyüdüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Yangın kontrol altına alınırken 2 kişi dumandan etkilendi.