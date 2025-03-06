06 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kartal'da akaryakıt istasyonunun yakınında yangın paniği!
Kartal’da akaryakıt istasyonunun yakınında yangın paniği!

Kartal'da akaryakıt istasyonunun yakınında yangın paniği!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2025 20:24
Kartal'da bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'ncü katındaki müzik atölyesinde yangın çıktı. Yangının yan tarafından bulunan akaryakıt istasyonu nedeniyle büyük panik yaşandı. Yangının dakikalar ilerledikçe büyüdüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Yangın kontrol altına alınırken 2 kişi dumandan etkilendi.
Kartal’da akaryakıt istasyonunun yakınında yangın paniği!
Kartal’da korkutan yangın!
Kartal'da korkutan yangın!
İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...
İşte 1400 yıllık o kutsal emanetler...
Buzağı hayrete düşürdü
Buzağı hayrete düşürdü
Mardin’de Ramazan heyecanı!
Mardin'de Ramazan heyecanı!
Kayıp Ece Gürel’i bulan gönüllü A Haber’de!
Kayıp Ece Gürel’i bulan gönüllü A Haber’de!
Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
Gagasına top sıkışan papağanı itfaiye kurtardı
Gagasına top sıkışan papağanı itfaiye kurtardı
Meşhur otlu peynir nasıl yapılıyor?
Meşhur otlu peynir nasıl yapılıyor?
Dağ keçileri kamerada
Dağ keçileri kamerada
ABD istihbaratı kesti devreye Fransa girdi
ABD istihbaratı kesti devreye Fransa girdi
Sır olay! Kayıp öğretmen 3 gündür kayıp
Sır olay! Kayıp öğretmen 3 gündür kayıp
Ece’yi bulan kurtarma gönüllüsü konuştu
Ece'yi bulan kurtarma gönüllüsü konuştu
Daha Fazla Video Göster