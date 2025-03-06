Hatay'da yıkım faciası: Yanlış patlatma iş yerini yıktı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında yanlış bölgenin patlatılması sonucu enkaz, iş yerinin üzerine çöktü. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 22:41

Paylaş



ABONE OL

Hatay'da ağır hasar görmüş bir binanın yıkımı sırasında faciadan dönüldü. Atatürk Mahallesi, Hastane Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar almış bir binanın yıkımı sırasında ekiplerin yanlış bölgeye patlayıcı yerleştirmesi sonucu bir iş yeri zarar gördü. Dinamitlerin patlatılmasıyla bina, hemen yanında bulunan 2 katlı prefabrik bir iş yerinin üzerine yıkıldı.

DÖNER DÜKKANI İŞLETİLİYORMUŞ

Yıkım çalışmasının başlatılmasının ardından iş yerinin kapalı olması sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yıkımdan dolayı iş yerini 2 gündür kapalı tuttuğunu anlatan döner dükkanı işletmecisi Zekat Gümüş, "Ben de burada 2 gündür arkadaşlarla mesai yapar gibi gelip gidiyordum. Malesef 2 günden sonra yıkım şirketi üçüncü kolonlardan patlatmatları gerekirken binanın aynı hizasındaki kolonları patlatarak binanın yıkılmasını sebep oldu. Bina 2 katlı ve prefabrik bir yapıydı, dönerci işletmeseydi içindeki tüm eşyalar ile yıkıldı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN