Naci Görür'den bir kente daha kritik uyarı: "Zemini çürük bir bölge"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de katıldığı "Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler" programında önemli açıklamalarda bulundu. Görür Kayseri'yi tehdit eden fay sistemlerine ilişkin vatandaşlara bilgi verirken, kent civarında canlı ve aktif fayların bulunduğunu ve ileriki zamanlarda deprem üretme potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM ÜRETEBİLİR

Naci Görür, Kayseri'nin kent genelinin Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş fayı üzerinin tam kucağında oturduğuna dikkat çekerken "Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman olarak hiçbir şey demiyorum. Ne zaman olursa benim insanım önemli. Kayseri bir fay düzleminin, sisteminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Ne zaman bir deprem olur? Allah bilir. Ne zaman fayların deprem üreteceğini fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı o tekerrür periyodunu belirler. Eğer fayın kenarındaki plakalar, levhalar hızlı hareket ediyorsa o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir ve kısa sürede deprem oluşturur." ifadelerini kullandı.