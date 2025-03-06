Samandağ Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Serviste kalan hastalar ketteki başka hastanelere sevk edildi. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürerek yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 22:43

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Hatay'da Samandağ Devlet Hastanesi'nde saat 22.2-00 sıralarında yangın paniği yaşandı. Hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Serviste dumanı fark eden hastane çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi.

11 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Serviste bulunan 11 hasta, sağlık çalışanları tarafından tahliye edilerek kentteki başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek, alevlerin diğer servislere sıçramasını engelledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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