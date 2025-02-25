İnşaat nedeniyle yol çöktü! Duvarları çatlayan 4 bina boşaltıldı

Giriş Tarihi: 25.02.2025 23:46

Gaziosmanpaşa'da devam eden inşaat çalışması (DHA)

"KARDA KIŞTA EVLERİ BOŞALTTILAR"

Bölgedeki mağdurlardan Zeliha Şen, "Burası inşaattan kaynaklanan bir olay ve bizler hala onun mağdurlarıyız. Eyüp'te buna dahil oldu, Esentepe Mahallesi olarak. Bu süreçte bizim daha davalarımız sürerken, valiliğin akşam konuşup, onaylayıp, bugün onayı geçirdikleri olayı yaşıyoruz şu an. Bir valilik imzası ile bu karda, kışta bu evleri boşalttılar. Biz boşaltmazsak zor kullanacaklarını söylediler. Biz şu an sokakta kaldık gördüğünüz gibi. Biz evimizin yerine ev istiyoruz. Biz hak sahibiyken dilenci durumuna düşmek istemiyoruz. İki hafta önce burada yine kayma oldu. Buradaki yarıkları kapadılar. Yani yamaladılar" şeklinde konuştu.

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