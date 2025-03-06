Yaşam

Haraç çetesinin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: 3-4 tane atsanız yeter

Fatih'’te Tekel bayiinin kurşunlanmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında baskın yapılan evde bulunan telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı. Aynı telefonda saldırının planlandığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. İşte detaylar...

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Haraç çetesinin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: 3-4 tane atsanız yeter
HARAÇ ÇETESİNİN WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakol sokakta 25 Şubat Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayii önüne otomobille gelen saldırganlar iş yerine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü izledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak saklandıkları eve kadar takip edildi. Polis ekipleri eve yaptığı baskında 5'i yaşı küçük 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

SALDIRI ANINI KAYDA ALMIŞLAR

Polis şüphelilerin evinde yaptığı aramada bulduğu cep telefonunda ise saldırıyla ilgili ilginç detaylara ulaştı. Telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilmiş görüntüleri bulundu. Otomobilden çekilen görüntülerde bir şüphelinin aracın camını açarak işyerine ateş ettiği, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

WHATSAPP KONUŞMALARI BULUNDU: 3-4 TANE ATSANIZ YETER

Polis telefonda yaptığı incelemede Whatsapp üzerinden şüphelilerin saldırıyla ilgili konuşmalarını da tespit etti. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin resminin işaretlendiği bir fotoğrafın altına 'Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter' yazdığı belirlendi. Şüphelilerin bu mesaja cevap olarak 'Bizim herşeyimiz hazır 3 bin Euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın' denilerek cevap verildiği belirlendi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden M.G. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük 5 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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