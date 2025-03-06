Haraç çetesinin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: 3-4 tane atsanız yeter
Fatih'’te Tekel bayiinin kurşunlanmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında baskın yapılan evde bulunan telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı. Aynı telefonda saldırının planlandığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakol sokakta 25 Şubat Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayii önüne otomobille gelen saldırganlar iş yerine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.
YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü izledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak saklandıkları eve kadar takip edildi. Polis ekipleri eve yaptığı baskında 5'i yaşı küçük 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
SALDIRI ANINI KAYDA ALMIŞLAR
Polis şüphelilerin evinde yaptığı aramada bulduğu cep telefonunda ise saldırıyla ilgili ilginç detaylara ulaştı. Telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilmiş görüntüleri bulundu. Otomobilden çekilen görüntülerde bir şüphelinin aracın camını açarak işyerine ateş ettiği, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları görülüyor.