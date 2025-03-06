Haraç çetesinin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: 3-4 tane atsanız yeter

Fotoğraf: DHA

WHATSAPP KONUŞMALARI BULUNDU: 3-4 TANE ATSANIZ YETER

Polis telefonda yaptığı incelemede Whatsapp üzerinden şüphelilerin saldırıyla ilgili konuşmalarını da tespit etti. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin resminin işaretlendiği bir fotoğrafın altına 'Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter' yazdığı belirlendi. Şüphelilerin bu mesaja cevap olarak 'Bizim herşeyimiz hazır 3 bin Euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın' denilerek cevap verildiği belirlendi.