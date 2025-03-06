Antalya'da apartmanın 3'ncü katından zemin katın çatısına düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya'da bir kişi, 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden zemin katın çatısına düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şahsın ikametine geldiği kadın arkadaşı gözlem altına alındı.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:20

Paylaş



ABONE OL

Olay, önceki gün gece saatlerinde Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1071 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, servis işi yapan Mehmet Yavuz (41) kadın arkadaşının evine geldi. Yaklaşık bir saat burada kalan Yavuz, arkadaşı olduğu öğrenilen bir erkek ve kadın arkadaşı ile birlikte evden ayrıldı. Serik ilçesinde bulunan bir eğlence merkezine giden 3 kişi saat 04.00'a kadar burada eğlendikten sonra yeniden Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki eve döndüler.