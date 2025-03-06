Çiçek bamyanın fiyatı gram altını geçti! Amasya'da üreticinin yüzü gülüyor

Amasya'nın coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının fiyatı gram altını geçti. Çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç kaybetmediği için halkın "sarı altın" diye adlandırdığı çiçek bamyanın kurusunun kilosu Amasya semt pazarında 3 bin 500 TL'den satılıyor. Bamya, altınla yarışan fiyatıyla pazarın en pahalı ürünü oldu.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:52

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Günün her saati alıcı bulan bamya altından daha kolay satılıyor. AMASYA'DA ÇİÇEK BAMYANIN FİYATI GRAM ALTINI GEÇTİ Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde geçen yıl 2 bin 500 ton üretimi gerçekleşen bamyanın ekonomiye katkısı 367 milyon TL olarak açıklandı.

Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. (İHA)



Amasya semt pazarında bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlarda bu arada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler" dedi.