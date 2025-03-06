Çiçek bamyanın fiyatı gram altını geçti! Amasya'da üreticinin yüzü gülüyor
Amasya'nın coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının fiyatı gram altını geçti. Çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç kaybetmediği için halkın "sarı altın" diye adlandırdığı çiçek bamyanın kurusunun kilosu Amasya semt pazarında 3 bin 500 TL'den satılıyor. Bamya, altınla yarışan fiyatıyla pazarın en pahalı ürünü oldu.
Günün her saati alıcı bulan bamya altından daha kolay satılıyor.
Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde geçen yıl 2 bin 500 ton üretimi gerçekleşen bamyanın ekonomiye katkısı 367 milyon TL olarak açıklandı.
Amasya semt pazarında bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı, "Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlarda bu arada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler" dedi.
"GECELERİ KUYUMCU AÇIK DEĞİLDİR AMA BAMYACI AÇIKTIR"
Peşin paraya satılan bamyanın altın gibi hemen paraya çevrilebildiği gibi alıcının üreticinin kapısına kadar geldiğine değinen Kantarcı, "Geceleri bile satıldığı olur. Kuyumcu açık değildir. Ama bamyacı açıktır. Çiçek bamyası gram altınla yarışıyordu. Herhalde çeyrek altını yakalayacak" diye konuştu.
MİNİK BAMYALAR İĞNE YARDIMIYLA TEK TEK İPE DİZİLİYOR
Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketilen bamyanın hasadı çok meşakkatli geçiyor.