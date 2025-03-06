Beşiktaş'ta Glasgow Rangers maçına gelen turistin ölüm anı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:14

Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a Beşiktaş'ta yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise Potter'ı üzerinden geçerek ezdi. Potter olay yerinde hayatını kaybederken çevredeki güvenlik kamerasına kaza anı an bean yansıdı. İskoç turistin kameralara yansıyan görüntüsünde otele dönerken ATM'den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı görüldü.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe-Glasgow Rangers arasında bu akşam 20.45'te oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için İstanbul'a gelen İskoç taraftar Christopher Potter (41), gece saatlerinde Kirsty Mckay (37) isimli kadınla eğlence mekanından çıktı. Çift ardından taksiye binerek otele döndü. Otele ulaşan Potter, para çekmek için ATM'ye gitti. Otele dönen Potter'a, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Potter'ı arkadan gelen başka bir araç ezdi. İskoç taraftar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay polise ifade verdi. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için geldiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışan araç sürücüleri Uğur Ç. ve Hayati G. gözaltına alındı. Sürücüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.