Beşiktaş'ta Glasgow Rangers maçına gelen turistin ölüm anı ortaya çıktı
Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen bir turist, Beşiktaş'ta yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Yaralı turist yere düşerken çarpan otomobilin arkasındaki başka bir araç ise Christopher Potter'ı ezdi. Yaşanan kazada Potter, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı kameraya yansırken sürücü Uğur Ç.'nin tutuklandığını, Hayati G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a Beşiktaş'ta yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise Potter'ı üzerinden geçerek ezdi. Potter olay yerinde hayatını kaybederken çevredeki güvenlik kamerasına kaza anı an bean yansıdı. İskoç turistin kameralara yansıyan görüntüsünde otele dönerken ATM'den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı görüldü.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe-Glasgow Rangers arasında bu akşam 20.45'te oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için İstanbul'a gelen İskoç taraftar Christopher Potter (41), gece saatlerinde Kirsty Mckay (37) isimli kadınla eğlence mekanından çıktı. Çift ardından taksiye binerek otele döndü. Otele ulaşan Potter, para çekmek için ATM'ye gitti. Otele dönen Potter'a, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Potter'ı arkadan gelen başka bir araç ezdi. İskoç taraftar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI
Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay polise ifade verdi. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için geldiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışan araç sürücüleri Uğur Ç. ve Hayati G. gözaltına alındı. Sürücüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
"YETKİLİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ"
Kazayla ilgili İskoç Rangers futbol takımı resmi X hesabından paylaşım yaptı. Yetkililerle temas halinde olduklarını ifade eden kulüp mesajında, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir destekçimizin vefat ettiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadık. Kulüpteki herkesin bu inanılmaz zor zamanda aklında olan tek şey aileleri ve arkadaşları. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Rangers taraftarı Potter'ın yaşamını yitirmesinin ardından Fenerbahçe de resmi hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. "Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz" ifadesiyle başlayan mesajda "Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz." cümlelerine yer verildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kaza sonrasında trafik polisleri tarafından hazırlanan kaza raporunda, hayatını kaybeden Potter'ın kazada asli kusurlu olduğu, Potter karşıdan karşıya geçtiği sırada aracıyla çarpan Uğur Ç.'nin tali kusurlu olduğu, yerdeki yayayı fark etmeyerek ezen Hayati G.'nin ise kusurunun olmadığı belirtildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Uğur Ç. tutuklanırken, Hayati G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.