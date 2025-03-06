Kahvehaneye kurşun yağmuru! Saldırıda ölüler ve yaralılar var

Çorum'da adliye yanındaki bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:28

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Çorum'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum Adliyesinin yanındaki kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRIDA 2 ÖLÜ!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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