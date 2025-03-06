AFAD'dan dikkat çeken paylaşım: 2 yılda 110 bine yakın deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılan paylaşımda Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat asrın felaketinden günümüze kadar meydana gelen deprem haritası paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde, her 5 yılda bir 6 üzeri ve her 10 yılda 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana geldiği" kaydedildi.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 01:09

Paylaş



ABONE OL

Kaynak: AFAD | X ekran görüntüsü Verilere göre yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılırken bu sayı, 6 Şubat Asrın Felaketi'nden bugüne kadar 110 bine yakın depremin gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AFAD | X ekran görüntüsü 485 DİRİ FAY TESPİT EDİLDİ AFAD tarafından yapılan bir diğer paylaşımda Türkiye'de harita üzerinden 485 diri fayın bulunduğu tespit edildi. Yapılan paylaşımda; "Türkiye, dünyanın en önemli sismik kuşaklarından birisi olan Alp-Himalaya Kuşağı üzerinde yer alıyor. Ülkemiz, haritalanmış olan 485 diri fay ile toprakları üzerinde dünyanın en fazla diri fayına sahip ülkesi. Bu fayların toplam uzunluğu 14.500 km'ye ulaşıyor." ifadeleri yer aldı.