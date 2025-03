AFAD'dan dikkat çeken paylaşım: 2 yılda 110 bine yakın deprem meydana geldi

Giriş Tarihi: 06.03.2025 01:09

Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında 6 Şubat asrın felaketinden bugüne meydana gelen depremler harita üzerinden gösterildi. Türkiye ve çevresinin yer aldığı paylaşımda dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

110 BİNE YAKIN DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD tarafından sosyal medya hesaplarından "Bunları biliyor musunuz?" başlığıyla yayınlanan paylaşımda "Ülkemizde her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her on yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor." ifadeleri kullanıldı.