06 Mart 2025, Perşembe
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AFAD'dan dikkat çeken paylaşım: 2 yılda 110 bine yakın deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılan paylaşımda Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat asrın felaketinden günümüze kadar meydana gelen deprem haritası paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde, her 5 yılda bir 6 üzeri ve her 10 yılda 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana geldiği" kaydedildi.