AFAD’dan dikkat çeken paylaşım: 2 yılda 110 bine yakın deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yapılan paylaşımda Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat asrın felaketinden günümüze kadar meydana gelen deprem haritası paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde, her 5 yılda bir 6 üzeri ve her 10 yılda 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana geldiği" kaydedildi.

