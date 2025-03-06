Küçükçemece'de silahlı saldırıda gelişme! 1 gözaltı

Küçükçekmece'de, sokakta karşılaşan husumetliler dehşet saçtı. 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ateş açılması sonucu 1 kişi yaralanmıştı. Yaralı şahıs hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 01:17

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, sokakta karşılaşan husumetli iki grubun birbirine silahla ateş açmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

1 GÖZALTI

Olayda yaralanan Hüseyin K. (18) hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili olduğu tespit edilen bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Firari durumda bulunan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alacak-verecek meselesinden aralarında husumet bulunan iki grup, Kanarya Mahallesi Muhabbet Kuşu Sokak'ta silahla çatışmıştı. Bu sırada gruptaki bir kişinin sığındığı iş yerine şüphelilerce silahla ateş edilmesi sonucu Hüseyin K. (18) yaralanmıştı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin aracını başka bir sokakta bıraktıkları belirlenmişti.

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