Mardin'de feci kaza! Araç devrildi: Yaralılar var

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi. Kaza yapan otomobildeki 3 kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:57

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Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BLH 44 plakalı otomobil, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki Şehmus A. (17), Bünyamin A. (17) ve Davut P. (18) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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