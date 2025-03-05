Hatay'da alabora olan tekneler vinç yardımıyla karaya çıkarıldı
Hatay'da fırtınanın etkisiyle 3 tekne alabora oldu. Dev dalgalardan teknelerini kurtarmaya çalışan balıkçılar zor anlar yaşadı. Denize sürüklenen tekneler vinç yardımıyla karaya çıkarılırdı.
Hatay'da kuvvetli olan fırtına İskenderun ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Akşam saatlerinde yoğun rüzgar etkisini arttırmasıyla balıkçı barınağında bulunan 3 tekne battı. Dev dalgalardan teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar zor anlar yaşadı.
Balıkçı teknelerin vinç yardımıyla karaya çıkarılırken o anlar kameraya yansıdı.
"TEKNEMİZİ NASIL KURTARACAĞIZ BİLMİYORUM"
Şiddetli fırtınada teknesi batan balıkçı Fatih Deriali, "Fiber teknemiz vardı, dostlarımız aradı fırtınanın şiddetli olduğunu belirtti. Geldik ama maalesef kurtaramadık teknemizi. İskenderun'un ve barınağın hali ortada, büyük ve küçük tekne ayırmadan hepsini bir araya koydular. Barınakta gördüğünüz gibi kaç tane tekne battı, bizimki de battı. Yetkililerin bir çözüm bulması lazım buna, böyle bir şey olmaması lazım. İlk defa geldi başıma, zaten tekne de 2 yıllık bir tekneydi, şimdi nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Bir vinç geldi şu an, arkadaşlar çağırdı, onlar da batmak üzere zaten, bir tanesi batmış, bizim tekneler suda. Nasıl alırız onu düşüneceğiz artık" şeklinde konuştu.