Yaşam

Bodrum katta çıkan yangın park halindeki aracı küle çevirdi

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde hasarlı bir binanın bodrum katında başlayan yangın, park halindeki araca sıçradı. Kısa sürede alevlerin sardığı araçta maddi hasar oluştu.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bodrum katta çıkan yangın park halindeki aracı küle çevirdi

Çay Mahallesi'nde bulunan hasarlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, kısa süre sonra binanın yanında park halinde bulunan 31 AHE 91 plakalı hafif ticari araca da sıçradı. Yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta hasar olurken yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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