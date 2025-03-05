Doğumdan dönerken feci kaza: Genç çift hayatını kaybetti bebekleri ağır yaralandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada, doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör (33) hayatını kaybetti. Çiftin 5 günlük kız bebekleri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Düzce'ye doğru seyir halinde olan Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ANNE VE BABA KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selman Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin 5 günlük kız bebeği ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
YENİ DOĞUM YAPMIŞTI
Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Yonca Haymana Güngör'ün, 5 gün önce İstanbul'da doğum yaptığı ve ailesiyle birlikte Düzce'deki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.