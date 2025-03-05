Doğumdan dönerken feci kaza: Genç çift hayatını kaybetti bebekleri ağır yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada, doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör (33) hayatını kaybetti. Çiftin 5 günlük kız bebekleri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 01:49

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Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Düzce'ye doğru seyir halinde olan Selman Güngör yönetimindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Doğumdan dönen aile trafik kazasında yok oldu / DHA ANNE VE BABA KURTARILAMADI Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selman Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin 5 günlük kız bebeği ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Çift tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı / DHA YENİ DOĞUM YAPMIŞTI Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Yonca Haymana Güngör'ün, 5 gün önce İstanbul'da doğum yaptığı ve ailesiyle birlikte Düzce'deki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN