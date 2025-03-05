Döne Bozdemir cinayetinin görüntüleri oraya çıktı: Mahkemede skandal savunma!

Duruşmada söz verilen sanık ile hayatını kaybeden Döne Bozdemir'in kızı H.K.B., şikayetçi olduğunu söyleyerek , "Ben kendimi bildim bileli hep bizi dövdü, hakaret etti. Doğru, çalıştı ama bize hiç para vermiyordu. Annem yuvamız dağılmasın diye boşanmadı. Dediklerinin hepsi yalan. Annemi bu zamana kadar hiç kimseyle görmedim. Annem dayaklardan, küfürlerden boşanmak istedi. Bizi defalarca kez dövdü. Annemi takip ettiği için, öldürmekle tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı aldı annem. Biz kavga dövüşten ders çalışamıyorduk, annem bize bakmak için çalıştı. Babam bize botlarını boyatır 5 TL verirdi. O olaylardan sonra benim çok ağrıma gitti. Anneme 'sen çalış ben kardeşlerime bakarım' dedim" diye konuştu.

Döne Bozdemir’in kızı H.K.B. babasından şikayetçi olduklarını söyledi / DHA

"VERDİĞİ İFADELERİN HEPSİ YALAN"

Oğulları K.B. de şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Verdiği ifadelerin hepsi yalan, anneme zorla alkol içirmeye çalışmıştır. Kendimi bildim bileli bize, anneme şiddet uygular, alkol kullanır. Annemi hamileyken bile dövmüştür, 'Bu çocuk benden değil' deyip annemin karnına tekme atmıştır. Anneme ve kardeşlerime hep şiddet uyguladı. Bize bakmadığı için ben okulu bırakıp çalışmaya başladım. Annemle aynı AVM'de çalışmaya başladık. Annemle çalışırken hep bir aradaydık, aldattığı yalandır" dedi.

TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Gafer Bozdemir hakkında, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.