Döne Bozdemir cinayetinin görüntüleri oraya çıktı: Mahkemede skandal savunma!
Elektronik kelepçeye rağmen eşini takip eden Gafer Bozdemir, Döne Bozdemir’i sırtından vurarak öldürdü. Olay anına ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla cinayet yeniden gündeme geldi. Mahkemede savunma yapan sanık, eşini takip ettiğini ve kıskançlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşi Döne Bozdemir'i elektronik kelepçeye rağmen takip eden Gafer Bozdemir, Sıhhiye'de silahla sırtından vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cinayetine ilişkin dava süreci devam ederken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Tutuklu sanık, mahkemede yaptığı savunmada eşini kıskandığını ve takip ettiğini belirtti. Mahkeme süreci devam ederken, sanığın ifadeleri ve ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ALDATTI İDDİASI
2001 yılında evlendiklerini söyleyen Gafer Bozdemir, "Yaklaşık 10 yıl sonra eşimin köyden biriyle sevgili hayatı yaşadığını öğrendim. 2020 yıllarında eşimde çalışma hevesi oluştu. Sonrasında benim çocuklarımı okuldan aldı, çocukların eğitim hayatını mahvetti. Ben ailem için çalıştım. Ancak evliliğimiz çok sıkıntılı geçti. Bir gün eşimi takip ettim; çünkü biz erkek milleti eşini kıskanmayan bizden değildir. Bunun sonucunda farklı farklı kişilerle yakaladım. Eşim çalıştıktan sonra makyaj da yapmaya başladı, giyimi de farklılaştı. Eşimden şüphelendiğim için takip etmeye başladım. Olay günü Sıhhiye'de kahve içtim, eşimin yanımdan hızlıca geçtiğini fark ettim. Yanına gittim, 'konuşmak istiyorum, çocuklarımız var' dedim; ancak kabul etmedi. Eşim bana 'polis gelecek kelepçe var' dedi, çantasına sarıldı. Ben de silahımı çıkardım, kaçmaya çalıştı, arkasından ateş ettim. Ayağı takıldı düştü sandım, yanına gittim hareket etmiyordu. Eşimi öldürmek istememiştim" dedi.
"İNDİRİM ALMAK İÇİN Mİ BÖYLE KONUŞUYORSUN"
Mahkeme Başkanının, "Yıllardır eşini birileriyle gördüğünü söylüyorsun, neden boşanma davası açmadın? Eşine şiddet uyguladın mı?" sorularına sanık, "Ben eşime güveniyordum, abdestli namazlıydı. Eşimi dövmezdim. Eşimle olay günü tesadüfen karşılaştım" yanıtını verdi.
Cumhuriyet savcısı ise "Kamera kaydında hakaret yok, eşin ısrarla kaçmak istiyor. Hayali erkeklerden bahsettin. Sana bunları söylersen haksız tahrik indirimi alacağın mı söylendi de böyle bir savunma yapıyorsun? Ayrıca iki el ateş etmişsin, tek el değil. İkinci mermi takılı kalmış. Aslında garantiye almak mı istedin ikinci kez ateş ederek?" sorularını sordu. Sanık ise "Bana kimse böyle bir şey demedi. İndirim almak için demiyorum. Ben tek el ateş ettim" dedi.