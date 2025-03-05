Taşların arasında bebek cesedi bulunmuştu: Anneye adli kontrol tedbiri getirildi

Güngören'de akşam saatlerinde boş bir arsada taşların arasına gizlenmiş bir bebek cesedi bulundu. Çocukların sokakta oyun oynadığı sırada bebeği görmesi üzerine çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 21:21

Paylaş



ABONE OL

Güngören'de dün akşam saatleri sokakta oyun oynayan çocuklar boş arazide taşların arasına gizlenmiş bir erkek bebek cesedi buldu. Güneştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda çocukların durumu ailelerinde söylemesinin ardında vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler 6 aylık bebeğin öldüğünü belirleyerek anne ve babanın bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda annenin Endonezyalı P.N.D., babanın ise Hasan A. olduğu tespit edildi. Ekipler bebeğin anne ve babasını gözaltına aldı. Verilen ifadede anne P.N.D.'nin ilaç kullanarak düşürdüğünü baba Hasan A.'nın ise 25 Şubat günü bebeği taşların arasına gömerek bıraktığı belirlendi.

ANNEYE ADLİ KONTROL TEDBİRİ

İfadesi alınan P.N.D. ve Hasan A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk eden şüpheli P.N.D. hakkından yurt dışına çıkamama ve belirlenen yerlere başvurmak şeklinde adli kontol tedbiri getirilmesine karar verilirken baba Hasan A. serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN