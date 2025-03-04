 Halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma... "Çok soğukkanlı..."

"CAN GÜVENLİĞİ SORUNUM OLDUĞU İÇİN İDDİANAMEYİ OKUYAMADIM"

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Fırat Baykara bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katılırken, hayatını kaybeden Sedef Güler'in ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Yavuz Güngör ise SEGBİS sistemindeki sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmanın başında savunması için söz verilen tutuklu sanık Fırat Baykara, "Tekstil işi yapıyorum.Bulunduğum koğuşta can güvenliği sorunum olduğu için iddianameyi okuyamadım. Ben savunmamı mahkeme huzurunda yapmak istedim, ama sanırım kabul edilmedi. Suçsuz olduğumu ispatlamak istiyorum. Bu sebeple huzurda savunma yapmak istiyorum" dedi.