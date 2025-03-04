Halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma... "Çok soğukkanlı..."
Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Güler'in öldürülmesine ilişkin yargılama başladı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tanık olarak beyanı alınan Güler'in arkadaşı A.Ö., "Sedef'e ulaşamayınca sanık Yavuz'u aradım. Bana, 'Sedef ile görüşmedim. Haber alırsanız bana da söyleyin' dedi. Çok soğukkanlı bir şekilde konuştu. Hiç şüphelenmedik" dedi. Sanık Fırat Baykara'nın mahkeme huzurunda savunma yapma talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
Giriş Tarihi: 04.03.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 19:43