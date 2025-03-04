Viral Galeri Viral Liste  Halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma... "Çok soğukkanlı..."

 Halıya sarılı cesedi bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma... "Çok soğukkanlı..."

Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Güler'in öldürülmesine ilişkin yargılama başladı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tanık olarak beyanı alınan Güler'in arkadaşı A.Ö., "Sedef'e ulaşamayınca sanık Yavuz'u aradım. Bana, 'Sedef ile görüşmedim. Haber alırsanız bana da söyleyin' dedi. Çok soğukkanlı bir şekilde konuştu. Hiç şüphelenmedik" dedi. Sanık Fırat Baykara'nın mahkeme huzurunda savunma yapma talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 19:32 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 19:43
Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma... Çok soğukkanlı bir şekilde konuştu

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran günü elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde kadın cesedi bulundu. Polisin çalışmasında hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edildi.

Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma... Çok soğukkanlı bir şekilde konuştu

Olayla ilgili gözaltına alınan Fırat Baykara ve Yavuz Güngör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis ekiplerinin Sedef Güler'in sarılı olduğu halının üzerinde buldukları halı yıkama dükkanından yola çıkarak evi kiralayan emlakçıya ulaştığı, emlakçının ise evi Fırat Baykara'ya kiraladığını belirtmesi üzerine şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma... Çok soğukkanlı bir şekilde konuştu

Polisin adresini belirlediği evin şüpheliler Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün birlikte kullanıldığının aktarıldığı iddianamede, 4 Haziran günü Sedef Güler ile Yavuz Güngör'ün adrese birlikte geldikleri, Fırat Baykara'nın ise daha sonra geldiği belirtildi. Şüphelilerin henüz belirlenemeyen bir sebeple Sedef Güler'i bu adreste öldürdüğünü değerlendiren cumhuriyet savcısı iddianamede, cesedi yok etmek için plan yapan şüphelilerin 6 Haziran günü bir araya gelerek Güler'in cesedini nalburdan aldıkları bant, zincir ve ile sardıktan sonra 7 Haziran günü Mimar Sinan Köprüsü'nden denize attıkları belirtildi.

Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma... Çok soğukkanlı bir şekilde konuştu

İddianamede ayrıca, şüpheli Fırat Baykara'nın polise giderek, "Yavuz beni Gürpınar'da bulunan ikametine çağırdı. Eve gittiğimde hareketsiz yatan bir kadın gördüm, kontrol ettim, yaşam belirtisi yoktu. Polise haber vermek istediğimde Yavuz Güngör bana silah çekti. Nalburdan zincir ve ağırlık aldıktan sonra kadını halıya sardık. 7 Temmuz günü ise Büyükçekmece sahil tarafına gittik. Cesedi köprü üzerinden suya attık" şeklinde kendisini ihbar ettiği de belirtildi.

Halıya sarılı halde cesedi bulunmuştu! Sedef Güler cinayetinde ilk duruşma... Çok soğukkanlı bir şekilde konuştu

"CAN GÜVENLİĞİ SORUNUM OLDUĞU İÇİN İDDİANAMEYİ OKUYAMADIM"
Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Fırat Baykara bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katılırken, hayatını kaybeden Sedef Güler'in ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Yavuz Güngör ise SEGBİS sistemindeki sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı. Duruşmanın başında savunması için söz verilen tutuklu sanık Fırat Baykara, "Tekstil işi yapıyorum.Bulunduğum koğuşta can güvenliği sorunum olduğu için iddianameyi okuyamadım. Ben savunmamı mahkeme huzurunda yapmak istedim, ama sanırım kabul edilmedi. Suçsuz olduğumu ispatlamak istiyorum. Bu sebeple huzurda savunma yapmak istiyorum" dedi.

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