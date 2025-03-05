Eyüpsultan'daki UTV kazasında kaçan şoföre 9 yıla kadar hapis talebi
Eyüpsultan'da yol kenarında UTV aracı sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçarak 6 gün sonra yakalanan şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mahmut Y. için 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
22 Şubat günü Eyüpsultan ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yol kenarında UTV aracıyla ilerleyen sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak, havalimanı yolcu servisinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada servis şoförü olay yerinden hızla kaçarken, ağır yaralanan sürücü çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.
Olay yerine gelen ambulans ekipleri Koçak'ı hastaneye kaldırırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi 22 Şubat günü Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şoför Mahmut Y.'yi (56) 6 gün sonra yakaladı.
"DOMUZA ÇAPTIĞINI SANMIŞ"
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüpheli Mahmut Y. vermiş olduğu ifadesinde karlı hava nedeniyle aracını emniyet şeridine yakın sağ şeritte kullandığı ve kaza anından önce yolda gördüğü domuz sürüsü gördüğünü belirterek bir domuza çarptığını sandığını ifade etti.
İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Yer alan iddianamede Muhammed Gürcan Koçak'ın olayın öncesinde arızalandığı için kullandığı UTV'yi emniyet şeridinde park ettiği, şüpheli Mahmut Y.'nin kullandığı araç ile emniyet şeridinde bulunan Koçak'a çarptığı ve durmaksızın yola devam ettiği belirtildi.
İddianamede şüphelinin aracın hız, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadığı, trafik kazasına karışanların yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Olayın emniyet şeridinde yaşandığı yer alırken, olay anında şüphelinin durmaksızın yola devam ettiği ve 6 gün sonra yakalandığı belirtildi. Ayrıca yolun şüpheli tarafından anlatıldığı gibi görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı da kaydedildi.
9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Mahmut Y hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.