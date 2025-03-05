Eyüpsultan'daki UTV kazasında kaçan şoföre 9 yıla kadar hapis talebi

Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:36

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüpheli Mahmut Y. vermiş olduğu ifadesinde karlı hava nedeniyle aracını emniyet şeridine yakın sağ şeritte kullandığı ve kaza anından önce yolda gördüğü domuz sürüsü gördüğünü belirterek bir domuza çarptığını sandığını ifade etti.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri Koçak'ı hastaneye kaldırırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi 22 Şubat günü Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şoför Mahmut Y .'yi (56) 6 gün sonra yakaladı.

Kazada hayatını kaybeden UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak (ahaber.com.tr Arşiv)

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Yer alan iddianamede Muhammed Gürcan Koçak'ın olayın öncesinde arızalandığı için kullandığı UTV'yi emniyet şeridinde park ettiği, şüpheli Mahmut Y.'nin kullandığı araç ile emniyet şeridinde bulunan Koçak'a çarptığı ve durmaksızın yola devam ettiği belirtildi.

İddianamede şüphelinin aracın hız, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadığı, trafik kazasına karışanların yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Olayın emniyet şeridinde yaşandığı yer alırken, olay anında şüphelinin durmaksızın yola devam ettiği ve 6 gün sonra yakalandığı belirtildi. Ayrıca yolun şüpheli tarafından anlatıldığı gibi görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı da kaydedildi.

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mahmut Y hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.