Ankara'da feci kaza! 9 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken olayın tanığı taksi şoförü "Aşağı tarafta çevirme vardı. Çevirmedeki en son araç bendim. İleriden gelenler süratli geldi. Yokuşta engel oldu ve duramadılar. Duramayan iki araç süratliydi" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 00:59

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Şaşmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Köprü üzerinde Batıkent istikametinde seyir halinde olan araçlar trafik çevirmesinde bekleyen araçlara çarptı.

Kazaya 9 araç karışırken araçlardan birisi ise ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelere sevk edilirken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar kurtartıcı ile kaldırıldı.

"İKİ ARAÇ ÇOK SÜRATLİYDİ"

Kaza hakkında konuşan taksi şoförü ise o anları, "Aşağı tarafta çevirme vardı. Çevirmedeki en son araç bendim. İleriden gelenler süratli geldi. Yokuşta engel oldu ve duramadılar. Duramayan iki araç süratliydi" şeklinde anlattı.

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