Karabük’te 3 katlı evin çatısında yangın paniğe neden oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, mahalle sakinleri arasında paniğe neden olurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 00:00

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Edinilen bilgilere göre, Yamanlar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri hızla dışarı çıkarken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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