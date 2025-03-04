Ordu'da korkutan heyelan! Karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
Ordu'nun Kabataş ilçesi Çatalpınar-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan büyük kaya parçalarının yola düşmesine neden olurken karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ulaşımda aksama nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, belediye ekipleri çalışma başlattı.
Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Sayacatürk mevkisindeki Çatalpınar- Aybastı bağlantı yolunda saat 16.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola büyük kaya parçaları düştü. O anlarda şans eseri herhangi bir aracın geçmemesi olası bir felaketi önledi.
HEYELAN ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Bağlantı yolunda seyir halinde ilerleyen sürücüler, dev kayaların yola doğru düştüğünü görmeleri üzerine durarak kendilerini korumaya çalıştı. Heyelanın yaşandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI
Heyelanın neden olduğu dev kayalar yolu trafiğe kapatırken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ulaşıma kapanan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı. Sürücüler ise bölgede bulunan alternatif yollara yöneldi.