Ordu'da korkutan heyelan! Karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Giriş Tarihi: 04.03.2025 21:54

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Sayacatürk mevkisindeki Çatalpınar- Aybastı bağlantı yolunda saat 16.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola büyük kaya parçaları düştü. O anlarda şans eseri herhangi bir aracın geçmemesi olası bir felaketi önledi.

HEYELAN ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bağlantı yolunda seyir halinde ilerleyen sürücüler, dev kayaların yola doğru düştüğünü görmeleri üzerine durarak kendilerini korumaya çalıştı. Heyelanın yaşandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.