ABD’nin gümrük hamlelerine karşı Çin’den hamle: Çok taraflı sistem için iş birliği çağrısı

Giriş Tarihi: 04.03.2025 20:17

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana küresel alanda çalkantılar yaşandığı bu dönemde, Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Konuya ilişkin bilgi veren Lou, "çok taraflı ticaret sistemini korumak" için dünya ülkeleriyle iş birliğine hazır olduklarını duyurdu.

ÇİN EKONOMİK BELİRSİZLİKLERLE KARŞI KARŞIYA

Çin'in ve dünya ekonomisinin artan küresel siyasi ve ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Sözcü Lou, "Çin, zor kazanılmış çok taraflı ticaret sistemini birlikte korumak, tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkarak eşit ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek için dünya ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidar döneminin başında Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 10 gümrük vergisini yüzde 20'ye çıkarmasına dair soruya yanıt veren Lou, "ABD'nin sorunları diyalog ve istişareyle çözme yoluna döneceğini umuyoruz." dedi.

BASKI VE TEHDİT KABUL EDİLEMEZ

Lou, Çin'in ABD ile karşılıklı endişelerini eşit temelde diyalog ve istişare yoluyla çözmeye hazır olduğunu fakat hiçbir baskı ve tehdit eylemini kabul etmeyeceğini, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruyacağını vurguladı.