Yaşam

Çanakkale Boğazı’ndan gerilim dolu dakikalar: Kılavuz kaptan denize düştü!

Çanakkale Boğazı’nda "Ocean Euphrosyne" isimli tankere binmek üzereyken bir anda dengesini kaybeden kılavuz kapsan denize düştü. Gemide refakat görevi bulunan kaptan S.K., Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait pilot motoru ekipleri tarafından kurtarırken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale Boğazı’ndan gerilim dolu dakikalar: Kılavuz kaptan denize düştü!

Rusya'dan Mersin'e giden 183 metre boyundaki Liberya bayraklı "Ocean Euphrosyne" isimli tankere refakat görevi bulunan kılavuz kaptan S.K, Gelibolu önlerinde gemiye binmek üzereyken denize düştü.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN KAPTAN DENİZE DÜŞTÜ!

KAPTAN GELİBOLU İSKELESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait pilot motoru ekiplerince hemen müdahale edilerek denizden çıkarılan S.K, buradan Gelibolu İskelesi'ne götürüldü. Tedbir amaçlı olarak ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan kılavuz kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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