Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı: İşte mahkeme kararı!
Tekirdağ’da, uyanmadığı gerekçesiyle hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Açılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
8 Eylül 2024'te Türkiye'yi yasa boğan olayda, hastaneye kaldırılan Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara maruz kaldığı ve bunun sonucunda beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DELİLLER SUÇLARI ORTAYA KOYUYOR!
Eylül 2024'ten bu yana devam eden davada, mahkeme 5 tutuklu sanık hakkında gerekçeli kararını verdi. Mahkeme tarafından hazırlanan 33 sayfalık gerekçeli kararda, 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili sanıkların ifadelerine, görgü tanıklarının beyanlarına ve adli tıp raporlarına yer verildi. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, elde edilen delillerin sanıkların suçlarını ortaya koyduğu vurgulandı.
TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI
Sanık Bakiye Yeniçeri'nin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, G.K'nin ise "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Mahkeme, sanıklar hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulamazken, suça sürüklenen çocukların eylemlerinin detaylarına da karar metninde yer verildi. Gerekçeli karara göre, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı adli tıp raporlarıyla kesinleşti.
SILA BEBEK 7 EKİMDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek hastaneye götürmüş, bebek burada beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Tedavi sürecinde entübe edilen Sıla bebek, 7 Ekim 2024'te yaşamını yitirmişti.