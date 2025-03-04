Yaşam

Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı: İşte mahkeme kararı!

Tekirdağ’da, uyanmadığı gerekçesiyle hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Açılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı: İşte mahkeme kararı!

8 Eylül 2024'te Türkiye'yi yasa boğan olayda, hastaneye kaldırılan Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara maruz kaldığı ve bunun sonucunda beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SILA BEBEK DAVASINDA KARAR!

DELİLLER SUÇLARI ORTAYA KOYUYOR!

Eylül 2024'ten bu yana devam eden davada, mahkeme 5 tutuklu sanık hakkında gerekçeli kararını verdi. Mahkeme tarafından hazırlanan 33 sayfalık gerekçeli kararda, 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili sanıkların ifadelerine, görgü tanıklarının beyanlarına ve adli tıp raporlarına yer verildi. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, elde edilen delillerin sanıkların suçlarını ortaya koyduğu vurgulandı.

Eylül 2024'te cinsel istismardan yaşamını yitiren Sıla bebek davasında karar açıklandı / A HABER ARŞİVEylül 2024'te cinsel istismardan yaşamını yitiren Sıla bebek davasında karar açıklandı / A HABER ARŞİV

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık Bakiye Yeniçeri'nin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, G.K'nin ise "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulamazken, suça sürüklenen çocukların eylemlerinin detaylarına da karar metninde yer verildi. Gerekçeli karara göre, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı adli tıp raporlarıyla kesinleşti.

33 sayfalık gerekçeli kararda belgeler sanıkların suçlularını ortaya koyuyor / AA33 sayfalık gerekçeli kararda belgeler sanıkların suçlularını ortaya koyuyor / AA

SILA BEBEK 7 EKİMDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek hastaneye götürmüş, bebek burada beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Tedavi sürecinde entübe edilen Sıla bebek, 7 Ekim 2024'te yaşamını yitirmişti.

Sıla bebeğin ölümünden sonra gözaltına alınan 5 sanıkla ilgili görülen davada karar açıklandı / A HABER ARŞİVSıla bebeğin ölümünden sonra gözaltına alınan 5 sanıkla ilgili görülen davada karar açıklandı / A HABER ARŞİV

ANNE DELİLLERİ YOK ETTİ!

Sanıklar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda açılan davada mahkeme, sanık K.A'nın Sıla bebeği darp ettiği, cinsel istismarda bulunduğu ve ölümüne sebep olduğu kanaatine vararak hüküm kurdu. Annenin ise durumu yetkililere bildirmeyerek ihmali davrandığı ve suç delillerini yok ettiği gerekçesiyle cezalandırıldığı kaydedildi.

Sıla Bebek davasında kararSıla Bebek davasında karar SILA BEBEK DAVASINDA KARAR
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