Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı: İşte mahkeme kararı!

Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:34

8 Eylül 2024'te Türkiye'yi yasa boğan olayda, hastaneye kaldırılan Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara maruz kaldığı ve bunun sonucunda beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DELİLLER SUÇLARI ORTAYA KOYUYOR!

Eylül 2024'ten bu yana devam eden davada, mahkeme 5 tutuklu sanık hakkında gerekçeli kararını verdi. Mahkeme tarafından hazırlanan 33 sayfalık gerekçeli kararda, 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili sanıkların ifadelerine, görgü tanıklarının beyanlarına ve adli tıp raporlarına yer verildi. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, elde edilen delillerin sanıkların suçlarını ortaya koyduğu vurgulandı.