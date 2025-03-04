Okul çıkışında dehşet anları: Boğazına bıçak dayayıp gasp etti
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde okuldan çıkan genç kız durakta otobüs beklediği sırada arkasından gelen bir şahıs tarafından gasp edildi. Şüpheli, genç kızın boğazına bıçak dayayarak elindeki cep telefonunu ve çantasındaki 150 lirasını çaldı. Yaşanan o dehşet anlarında şüpheli, 15 yaşındaki kızı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Gasp anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde okuldan çıkan 15 yaşındaki genç kız sokak ortasında dehşeti yaşadı. Dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki otobüs durağına gelen kız, S.P. isimli şüpheli tarafından takip edildi. Durakta tek başına otobüs beklediğini gören şüpheli, kızın arkasından geçerek boğazına bıçak dayadı ve gasp etti.
GENÇ KIZIN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA
15 yaşındaki kızın elinden cep telefonunu ve çantasındaki 150 TL'yi çalan hırsız, kızı kalçasından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan gasp anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YERE YIĞILDI
Bıçaklı saldırıyla yaralanan lise öğrencis, duraktaki bankka yığıldı. O anlarda durağa yanaşan bir halk otobüsündeki şoför ve yolcular, yaralı öğrenciyi görmesi üzerine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 400 metre ilerideki bir hastaneye kaldırılan genç kız tedavi edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin öğrenciye saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yaralanan öğrencinin otobüsle götürülmesi de yer aldı.
'DUYARLI OLMAMIZ LAZIM'
İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez, mahallede ilk defa böyle bir olay ile karşılaştıklarını belirterek, "Olay muhtarlığın önünde oluyor ama tabii bizler içerideydik. Çocuğumuz bağıramamış; çünkü boğazına bıçak dayamış. Burada bir arbede yaşanmış. Çocuğumuz yine sesini çıkartamamış, şahıs kaçmış. Ben bir anne olarak çok üzüldüm. Emniyet güçleri çok güzel, çok titiz çalıştılar. En kısa zamanda da gece 02.00 gibi herhalde şahıs yakalandı. Çok sevindik ama üzücü nokta çocuğumuzun bıçaklanması; ama durumu iyi. İnşallah bir daha böyle bir şey asla yaşamaz" dedi.