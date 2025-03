İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 74'e kadar çıktı | İşte alternatif güzergahlar...

Giriş Tarihi: 04.03.2025 19:25





15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Çağlayan-Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında araçlar ilerlemekte zorlanıyor.



Edirne istikametinde de Cevizlibağ'dan Küçükçekmece'ye kadar trafik yavaş seyrediyor. Otogar bağlantı yolunda da araçlar çift yönlü yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağından başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Seyrantepe, Maslak ve Kemerburgaz ayrımında da yoğunluk yaşanıyor.



Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde Avrasya Tüneli istikametinde sahil yolunda Samatya'da araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Kavacık'ta Avrupa-Anadolu yönü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki geçişlerde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde de araçlar trafikte güçlükle ilerliyor. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde oluşan trafik yoğunluğu, D-100 ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir'e kadar sürüyor.