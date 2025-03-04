Ankara'da feci kaza: Kamyon şoförü hayatını kaybetti

Ankara'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon şoförü yaşamını yitirdi. Cankurtaran mevkisinde gerçekleşen kazada, sürücüsünün kontrolündeki kamyon yol kenarında park halinde bulunan bir TIR'a çarptı.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 01:42

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Edinilen bilgilere göre, C.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kontolden çıkarak yol kenarında duran TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon şoförü C.M. araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyon içerisinde sıkışan C.M.'nin cansız bedenini güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından C.M.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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