Adana'da helikopterli asayiş uygulaması: 106 aranan şüpheli yakalandı
Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen helikopter destekli asayiş uygulamasında aranması bulunan 106 kişi yakalandı. 19 bin 544 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı operasyonda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap ve çalıntı 3 motosiklet ele geçirildi.
Adana il genelinde 1936 polisin katıldığı helikopter destekli asayiş uygulaması düzenlendi. Ekipler taraffından yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla il genelinde sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimleri gerçekleştirildi. Uygulama noktalarını gezen Asayiş Şube Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, görevli polislerle sohbet edip, başarı diledi. 19 bin 544 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 106 kişiyi yakaladı.
PARA CEZASI KESİLDİ
8 bin 18 aracın kontrolünü gerçekleştiren polis çeşitli kabahatlerden 26 motosikleti trafikten men ederken, 279 araç sürücüsünü ise trafik kurallarına uymamaktan 4 milyon 299 bin 585 lira para cezası uyguladı. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi.
RUHSATSIZ TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Umuma açık 105 mekanın denetiminde ise kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye de 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, 34 gram sentetik kannabinoid, 23 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi.