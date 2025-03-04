Adana'da helikopterli asayiş uygulaması: 106 aranan şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 04.03.2025 01:38

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla il genelinde sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimleri gerçekleştirildi. Uygulama noktalarını gezen Asayiş Şube Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, görevli polislerle sohbet edip, başarı diledi. 19 bin 544 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 106 kişiyi yakaladı.

8 bin 18 aracın kontrolünü gerçekleştiren polis çeşitli kabahatlerden 26 motosikleti trafikten men ederken, 279 araç sürücüsünü ise trafik kurallarına uymamaktan 4 milyon 299 bin 585 lira para cezası uyguladı. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan üst aramalarında tabanca, kesici alet ve uyuşturucu madde ele geçirildi. (DHA)

RUHSATSIZ TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Umuma açık 105 mekanın denetiminde ise kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye de 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, 34 gram sentetik kannabinoid, 23 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi.