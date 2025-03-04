Mersin'de korkutan kaza: Yolcu otobüsü kazasında 10 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 04.03.2025 01:12

Mersin'de Gülek Tüneli yakınlarında seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsü kaza yaptı. İstanbul-Hatay seferini gerçekleştiren otobüs önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 9 yolcu ve aracın şoförü yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler 112 sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler 10 yaralıyı çevredeki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin net bir bilgi bilinmiyor.