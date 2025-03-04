Mersin'de korkutan kaza: Yolcu otobüsü kazasında 10 kişi yaralandı
Mersin'de Pozantı Tarsus Otoyolu Gülek Tüneli yakınlarında ilerleyen yolcu otobüsü önündeki TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan kazada otobüs şoförü ve 9 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye sevk ederken otobüsün kullanılamaz hale geldi.
Mersin'de Gülek Tüneli yakınlarında seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsü kaza yaptı. İstanbul-Hatay seferini gerçekleştiren otobüs önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 9 yolcu ve aracın şoförü yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekiler 112 sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler 10 yaralıyı çevredeki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin net bir bilgi bilinmiyor.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle yol birkaç saat kontrollü şekilde sağlandı. Araçların güzergahtan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.