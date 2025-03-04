Tİcaret savaşı kızıştı! Trump’tan tarifeleri ikiye katlama kararı

raçlar, 4 Şubat 2025'te Kaliforniya, Wilmington'daki Los Angeles Limanı'ndaki China Shipping (North America) Holding Company Ltd. tesisinde Çin'den gelen nakliye konteynerlerinin yanından geçiyor. (REUTERS)

ELEKTRONİK ÜRÜNLER HEDEFTE

Yeni getirilen yüzde 20'lik vergi, daha önce gümrük tarifelerinden muaf olan birçok önemli elektronik ürünü de kapsıyor. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, akıllı saatler, hoparlörler ve Bluetooth cihazları bu yeni vergilere tabi olacak.

MİSİLLEME GECİKMEDİ

Buna karşılık Çin, ABD'den ithal edilen et, tahıl, pamuk, meyve, sebze ve süt ürünleri gibi tarım ürünlerine yönelik ek gümrük tarifeleri açıkladı. Aynı zamanda 15 Amerikan şirketini ihracat kontrol listesine eklerken, 10 Amerikan şirketini de "güvenilmez kuruluşlar" listesine aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Washington'un fentanil krizinin sorumluluğunu haksız yere Pekin'e yüklediğini savundu. Devlet destekli Global Times gazetesi ise Çin'in misilleme olarak ABD'nin tarım ve gıda sektörünü hedef almasının muhtemel olduğunu yazdı.