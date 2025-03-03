Sahipsiz hayvanların bakımevi dışına bırakılmasına sert önlem: Yüksek cezalar kesilecek!

Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:05

Ankara Valiliği , sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8. maddesi gereği mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartları iptal edilecek. Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruların ardından bu kimlik kartları teslim alınarak imha edilecek.

İl Hayvanları Koruma Kurulu, 26 Şubat 2025 tarihinde sokak hayvanları için toplandı / A HABER ARŞİV

BELEDİYELERE BAKIMEVİ ŞARTI

Nüfusu 25 binden fazla olan belediyelere, hayvan bakımevi kurma ve mevcut bakımevlerini iyileştirme zorunluluğu getirildi. Ancak bu düzenleme, sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevine götürülmesi için geçerli olmayacak. Kanun'un 6. maddesinde yer alan "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü gereğince, bu süreçte aksama yaşanmaması sağlanacak.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK DURUMLAR

Yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz köpekler, rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış olsa bile bakımevi dışına bırakılmayacak. Bu kurala aykırı hareket edilmesi durumunda, 2025 yılı için 71 bin 695 TL idari para cezası uygulanacak.

Sahipsiz hayvanların toplanmasına öncelikle şikayet ve saldırı vakalarının yüksek olduğu bölgelerden başlanacak.