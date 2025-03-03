Yaşam

Sahipsiz hayvanların bakımevi dışına bırakılmasına sert önlem: Yüksek cezalar kesilecek!

Ankara’da, yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz köpeklerin bakımevi dışında herhangi bir alana bırakılması durumunda, 2025 yılı için 71.695 TL para cezası uygulanacağı açıklandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun, sahipsiz köpekler ile ilgili düzenlemede değişikliğe gittiği belirtildi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Sahipsiz hayvanların bakımevi dışına bırakılmasına sert önlem: Yüksek cezalar kesilecek!

İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarihli toplantısına dair önemli açılamalarda bulunan Valilik, toplantıya ilişkin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikler doğrultusunda, "hayvan haklarının korunması, bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması ve toplum sağlığının gözetilmesi" konularının ele alındığını bildirdi.

SAHİPSİZ HAYVANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Ankara Valiliği, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8. maddesi gereği mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartları iptal edilecek. Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruların ardından bu kimlik kartları teslim alınarak imha edilecek.

İl Hayvanları Koruma Kurulu, 26 Şubat 2025 tarihinde sokak hayvanları için toplandı / A HABER ARŞİVİl Hayvanları Koruma Kurulu, 26 Şubat 2025 tarihinde sokak hayvanları için toplandı / A HABER ARŞİV

BELEDİYELERE BAKIMEVİ ŞARTI

Nüfusu 25 binden fazla olan belediyelere, hayvan bakımevi kurma ve mevcut bakımevlerini iyileştirme zorunluluğu getirildi. Ancak bu düzenleme, sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevine götürülmesi için geçerli olmayacak. Kanun'un 6. maddesinde yer alan "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü gereğince, bu süreçte aksama yaşanmaması sağlanacak.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK DURUMLAR

Yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz köpekler, rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış olsa bile bakımevi dışına bırakılmayacak. Bu kurala aykırı hareket edilmesi durumunda, 2025 yılı için 71 bin 695 TL idari para cezası uygulanacak.

Sahipsiz hayvanların toplanmasına öncelikle şikayet ve saldırı vakalarının yüksek olduğu bölgelerden başlanacak.

Yerel yönetimlere hayvan bakımevi kurma ve mevcut bakımevlerini iyileştirme zorunluluğu getirildi / A HABER ARŞİVYerel yönetimlere hayvan bakımevi kurma ve mevcut bakımevlerini iyileştirme zorunluluğu getirildi / A HABER ARŞİV

EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Bakımevlerinden sahiplenilebilecek hayvan sayısı için izin belgesi şartı getirildi. Yeni düzenlemeye göre:

  • Apartman ve site gibi çok katlı yapılarda en fazla 1 kedi ve 1 köpek sahiplenilebilecek.
  • Müstakil konutlarda ise en fazla 2 kedi ve 2 köpek sahiplenmeye izin verilecek.

TEHLİKELİ VE HASTA HAYVANLAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Bakımevlerinde bulunan ve insan ya da diğer hayvanlar için tehdit oluşturan, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen veya tedavi edilemeyen bulaşıcı hastalıklara sahip olan köpekler hakkında, Kanun'un 13. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanacak.

Müstakil konutlarda ise en fazla 2 kedi ve 2 köpek sahiplenmeye izin verilecek / A HABER ARŞİVMüstakil konutlarda ise en fazla 2 kedi ve 2 köpek sahiplenmeye izin verilecek / A HABER ARŞİV

ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİNE DENETİM

Hayvan üretim ve satış yerleri, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 6 ayda bir denetlenecek.

Satışı yasak olan türlerin tespiti veya hayvan refahını ihlal eden durumların belirlenmesi halinde, idari yaptırım Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından uygulanacak. Gelen ihbarlar ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek gerekli işlemler başlatılacak.

Hayvan üretim ve satış yerleri 6 ayda bir denetlenecek / A HABER ARŞİVHayvan üretim ve satış yerleri 6 ayda bir denetlenecek / A HABER ARŞİV

HAYVAN BAKIMEVLERİ İÇİN BÜTÇE ZORUNLULUĞU

İlde bulunan hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanlarının yeterli olup olmadığı İl Hayvanları Koruma Kurulu tarafından değerlendirilecek. Bu süreç tamamlanana kadar, yerel yönetimler ayırdıkları bütçenin en az %50'sini hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanlarının yapımına veya kapasite artırılmasına harcamakla yükümlü olacak.

DENETİMLERDE EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Denetimler sırasında tespit edilen aksaklıklar en kısa sürede giderilecek. Bakımevine alınan sahipsiz hayvanların ivedilikle kayıt altına alınması ve Bakanlık tarafından oluşturulan veri tabanlarına işlenmesi sağlanacak. Bu kayıtlar, denetimler sırasında yetkililere sunulacak.

Alınan kararlara uymayan kişi ve kurumlar hakkında ilgili mevzuatlar kapsamında idari işlem uygulanacak.

Sokak hayvanları denetimleri başlıyorSokak hayvanları denetimleri başlıyor SOKAK HAYVANLARI DENETİMLERİ BAŞLIYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN