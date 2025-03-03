Sahipsiz hayvanların bakımevi dışına bırakılmasına sert önlem: Yüksek cezalar kesilecek!
Ankara’da, yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz köpeklerin bakımevi dışında herhangi bir alana bırakılması durumunda, 2025 yılı için 71.695 TL para cezası uygulanacağı açıklandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun, sahipsiz köpekler ile ilgili düzenlemede değişikliğe gittiği belirtildi.
İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarihli toplantısına dair önemli açılamalarda bulunan Valilik, toplantıya ilişkin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikler doğrultusunda, "hayvan haklarının korunması, bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması ve toplum sağlığının gözetilmesi" konularının ele alındığını bildirdi.
SAHİPSİZ HAYVANLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME
Ankara Valiliği, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8. maddesi gereği mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartları iptal edilecek. Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruların ardından bu kimlik kartları teslim alınarak imha edilecek.
BELEDİYELERE BAKIMEVİ ŞARTI
Nüfusu 25 binden fazla olan belediyelere, hayvan bakımevi kurma ve mevcut bakımevlerini iyileştirme zorunluluğu getirildi. Ancak bu düzenleme, sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevine götürülmesi için geçerli olmayacak. Kanun'un 6. maddesinde yer alan "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü gereğince, bu süreçte aksama yaşanmaması sağlanacak.
CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK DURUMLAR
Yerel yönetimler tarafından toplanan sahipsiz köpekler, rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış olsa bile bakımevi dışına bırakılmayacak. Bu kurala aykırı hareket edilmesi durumunda, 2025 yılı için 71 bin 695 TL idari para cezası uygulanacak.
Sahipsiz hayvanların toplanmasına öncelikle şikayet ve saldırı vakalarının yüksek olduğu bölgelerden başlanacak.
EVCİL HAYVAN SAHİPLENME ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Bakımevlerinden sahiplenilebilecek hayvan sayısı için izin belgesi şartı getirildi. Yeni düzenlemeye göre:
- Apartman ve site gibi çok katlı yapılarda en fazla 1 kedi ve 1 köpek sahiplenilebilecek.
- Müstakil konutlarda ise en fazla 2 kedi ve 2 köpek sahiplenmeye izin verilecek.
TEHLİKELİ VE HASTA HAYVANLAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME
Bakımevlerinde bulunan ve insan ya da diğer hayvanlar için tehdit oluşturan, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen veya tedavi edilemeyen bulaşıcı hastalıklara sahip olan köpekler hakkında, Kanun'un 13. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanacak.