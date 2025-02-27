Bakan Yumaklı açıkladı: Belediyelere sokak hayvanları denetimleri başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyatlara geçit verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, 'Üç bakanlık olarak piyasadaki fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz.' dedi. Öte yandan Bakan Yumaklı, belediyelere sokak hayvanları ile ilgili denetimlerin çok yakın zamanda başlayacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Üç bakanlık olarak piyasadaki fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. Hiç kimsenin makul karına herhangi bir şey söylemiyoruz, konu edilen husus fahiş fiyat... 1 lira mal edilen ürün 10 liraya tüketiciye sunuluyorsa orada bir problem var. Geçtiğimiz ay Türkiye'deki bütün gıda perakendecilerinin tamamıyla birlikte üç bakanlık toplantı yaptık. Regülasyon görevini yerinde getirmek zorunda olan kurumlar da dahil olmak üzere sahadayız.
KIRMIZI ETTE FİYAT HAREKETLERİ
Kırmızı etle ilgili ülkemizde tedarik nedeniyle fiyat artışı söz konusu değil. Fiyatların artırılmasına dönük spekülatif girişimler oldu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyon görevimizi yerine getiriyoruz.
Fahiş fiyat konusu hükümetimizin ve bakanlıklarımızın kabul edebileceği husus değil. Bu belli bir dönem değil sürekli denetlenecek.
TAKLİT VE TAĞŞİŞ İLE MÜCADELE
8 binden fazla arkadaşımız sahada, denetimlerine devam ediyor. Denetim sayısı 1,3 milyona ulaştı, yaklaşık 1,5 milyar liraya yakın idari para cezası kestik, 600'den fazla firma hakkında suç duyurusu yapıldı.
GIDALARDA PESTİSİT SORUNU
Türkiye'ye herhangi bir sebeple iade edilmiş hiçbir ürün iç piyasada satılamaz. Bunu yapabilmeleri için herkesin gözünü kapatması lazım. İade edilen ürünler gümrükten geçmeden imhası sağlanıyor.
Pestisit kullanımı son dönemde belli oranda zorunlu hale geldi, bunu bütün dünya kullanıyor. Avrupa ülkelerinde pestisi kullanımı Türkiye'den çok daha fazla.. Türkiye'de 2,3 kilogram, Avrupa ülkelerinde 3,2 kilogram pestisit kullanımı var.
Sadece ihracata giden ürünler denetlenmiyor, ürünlerin üretildiği yerlerde, paketleme tesislerinde, hallerde pestisit denetimleri yapılıyor. Aradan kaçanlar var ise de tüketicilerimizin bilinçlenmesi sayesinde bize gelen ihbarların tamamını değerlendiriyoruz.
"Bizim tüketimimize sunuluyor" algısının doğru olmadığını belirtmek istiyorum.
YAĞIŞLAR BARAJLARI NASIL ETKİLEDİ?
Kış döneminin büyük bölümünü yağış anlamında zayıf geçirdik, son 15 günün etkisi tabi olacak. Ancak barajlara etkisini bugünden söylemek mümkün değil, bunun faydasını mart-haziran döneminde görebileceğiz.
ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE
Orman yangınları ile ilgili bütün köylere gidilip bilgilendirme yapıldı. Yılın başından itibaren gerekli tedbirleri, bilgilendirme, eğitim, araç-gereç eksikliğinin tespitine başladık. Emekli olan arkadaşlarımızın eksikliğini hissetmemek ve yeni alınan ekipmanların kullanımı için 8 bin 500 kişilik arkadaşımızı bünyemize katmaya karar verdik.
SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ
Belediyelerimizin hatırı sayılı kısmı bu konuda adım atmaya başladı. 2028'e kadar yapılmayabilir, bu zamana kadar süre var konusu doğru değil. 2028 yılı hayvan bakımevlerinin kurulması ve iyileştirilmesi için son tarih. 2025 yılında belediyeler, yasanın kendilerine emrettiği şekilde bütçelerinden ayırıp yapımına başlamalılar, görevleri bu. Yasa bütün tarafların uzlaşması ile çıktı. Belediyelerimizin mutlaka üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Çok yakın zamanda belediyelerimize denetimlere başlayacağız.
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