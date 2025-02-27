Bakan Yumaklı açıkladı: Belediyelere sokak hayvanları denetimleri başlıyor

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KIRMIZI ETTE FİYAT HAREKETLERİ

Kırmızı etle ilgili ülkemizde tedarik nedeniyle fiyat artışı söz konusu değil. Fiyatların artırılmasına dönük spekülatif girişimler oldu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyon görevimizi yerine getiriyoruz.

Fahiş fiyat konusu hükümetimizin ve bakanlıklarımızın kabul edebileceği husus değil. Bu belli bir dönem değil sürekli denetlenecek.