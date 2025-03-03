Marmaris Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın!

Giriş Tarihi: 03.03.2025 17:56

Marmaris Devlet Hastanesi'nin eczane kısmında bulunan elektrik panosundaki kabloların tutuşmasıyla duman hastane içerisindekiler tarafından fark edildi. Durumu gören hastane çalışanları 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Hastanede hastaların tahliyesi gerçekleştirilmesinin ardından ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.



Marmaris Devlet Hastanesi'nde çıkan yangının elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığı belirtildi. (DHA)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Duman hastane içerisinden tahliye edilirken elektrik kabloları ve sistemin zarar gördüğü bildirildi.

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