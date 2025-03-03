Marmaris Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın!
Marmaris Devlet Hastanesi'nde korkutan bir yangın meydana geldi. Alevlerin elektrik panosundan kaynaklandığı tespit edilirken, ihbar üzerine gelen ekipler yarım saat içerisinde yangını kontrol altına aldı. Hastanedeki mevcut hastalar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. Saat 16:00 sıralarında başlayan yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi. Yangın nedeniyle mevcut hastalar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, hastane hasta kabulüne kapatıldı.
KABLOLAR TUTUŞTU
Marmaris Devlet Hastanesi'nin eczane kısmında bulunan elektrik panosundaki kabloların tutuşmasıyla duman hastane içerisindekiler tarafından fark edildi. Durumu gören hastane çalışanları 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Hastanede hastaların tahliyesi gerçekleştirilmesinin ardından ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Duman hastane içerisinden tahliye edilirken elektrik kabloları ve sistemin zarar gördüğü bildirildi.