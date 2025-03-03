Yalova’da yürekleri ağza getiren anlar: Anne ve oğlu çatıda!

Yalova’nın Adnan Menderes Mahallesi’nde bunalıma girdiği iddia edilen B.S.S., (45) 8 yaşındaki engelli oğlu ile 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken kadın ekipler tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 18:27

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Bunalımda olduğu öne sürülen B.S.S., engelli olduğu öğrenilen 8 yaşındaki oğlunu da alarak 6 katlı binanın çatısına çıktı. Bugün saat 14.00 sularında yaşanan olayda B.S.S.'nin intihar etmek için çatıya çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çok geçmeden olay gerine gelen ekipler kadını ikna etmek için ter döktü.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi. B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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