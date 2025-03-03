Antalya'da mide bulandıran olay! Tur rehberi İngiliz turisti taciz etti

Antalya'ya tatile gelen İngiliz turist bir acentede tur rehberi olarak çalışan şahıs tarafından taciz edildi. Skandal olay sonrası harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı. Tacizci tur rehberi sevk edildiği mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 19:47

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Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yaşanan olayda İngiliz turist taciz uğradı.

Alanya'da tatile gelen İngiliz uyruklu kadın turist bir acentede tur rehberi olarak çalıştığı öğrenilen A.G.G. tarafından iddiaya göre tacize uğradı.

TUTUKLANDI!

Turistin ihbarı üzerine polsiler harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından A.G.G. sevk edildiği Alanya Nöbetçi Mahkemece taciz suçundan tutuklanarak Alanya L. TİPİ cezaevine gönderildi.

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