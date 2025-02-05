Sarallar suç örgütü üyesinin firarında baklava kutusu detayı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ''Sarallar suç örgütüne'' yönelik yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak gibi suçlarla 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 31 şüpheli yakalanırken Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı.
Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.
FİRARIN DETAYLARI SORUŞTURMA DOSYASINDA
SABAH'ın duyurduğu organize firarın detayları da soruşturma dosyasına yansıdı. Sarallar silahlı suç örgütü üyesi olan firari şüpheli Turan Yıldırım'ın Okan Özmen tarafından İstanbul Ataşehir'de bulunan Ener Aktaş'ın evine getirildiği, 15 Ocak'ta Yıldırım'ın ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde KOM, Göçmen Kaçakçılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Deniz Karakurt'un resmi olarak kullandığı otomobille, Edirne İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirlendi.
ÖZEL SINIR KAPISI
Turan Yıldırım'ın 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un aracına Kenan Koçak ile birlikte bindiği, Ener Aktaş'ın da başka bir otomobille Edirne'ye kadar geldiği belirlendi.
Zanlıların Malkara civarında buluştukları İshak Aydınoğlu ile birlikte Edirne İpsala Kara Hudut Kapısı'na gittikleri, hudut kapısına gelmeden önce emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un ayrıldığı, İshak Aydınoğlu, Ener Aktaş, Kenan Koçak ve Turan Yıldırım'ın iki ayrı araç ile Hudut kapısının önüne gelerek diğer araçların kullanımına kapalı olan başka bir sınır kapısından geçecek şekilde öncelikle işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.
BAKLAVA KUTUSU DETAYI!
Mehmet Deniz Karakurt'un yönlendirmesi ile hudut kapısında görevli komiser Vedat Genççağı'na kapıda görevli polis memuru Orhan Bay aracılığıyla baklava kutusu poşeti ile bir paketin verildiği, Turan Yıldırım'ın bu esnada araç içerisinden hiç çıkmadığı tespit edildi.
Komiser Vedat Genççağı'nın yönlendirmesiyle diğer polis memuru Aykut Yeşilyurt'un yalnızca Ener ile Kenan'ın pasaportlarını kontrol edip, araçta bulunan ve kontrol etmesi gereken Turan Yıldırım'ın pasaportunu kontrol etmeden işlemleri yaptığı belirlendi. Şüphelilerin aracının normal gişeden değil gümrük muhafaza memuru Bahattin Altuntop'un bulunduğu kapalı olarak bulunan gişeden yapıldığı belirlendi.
YUNANİSTAN'A KAÇTI!
Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Turan Yıldırım'ı organize şekilde yurtdışına çıkardıkları, Yıldırım'ın gümrükten geçtikten sonra Yunanistan'a girdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında Okan Özmen, ünlü sanatçı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak, Ener Aktaş, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Komiser Vedat Genççağı, polis memurları Aykut Yeşilyurt, Okan Bay ve Gümrük Muhafaza memuru Bahattin Altuntop tutuklandı. Yıldırım'ın Türkiye sınır kapısından geçtikten sonra Yunanistan sınır kapısından geçişine yardımcı olan İshak Aydınoğlu'nun ise 27 Ocak'ta İstanbul'dan uçakla yurt dışına çıktığı, arandığı öğrenildi.
"TURAN'I GÖRMEDİKLERİNE BİZ DE ŞAŞIRDIK"
Turan Yıldırım'ın kaçışı organize eden isimlerden Ener Aktaş ifadesinde İpsala Hudut Kapısında kontrol noktasında görevli polislerin geçiş esnasında kendisinden ve Kenan Koçak'tan pasaportunu isteyerek kontrol ettiklerini, Turan Yıldırım'ın aracın arka koltuğundan uyumasından dolayı onu görmediklerini, kendilerinin de bu duruma şaşırarak yola devam ettiklerini anlattı.
MERVE ÖZBEY'İN EŞİ YALANA BAŞVURDU
Tutuklanan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ise ailevi sorunlarından dolayı Ener Aktaş ile iki günlüğüne Yunanistan'a tatile gideceğini, Ener'in evine gittiğinde daha önceden tanımadığı Turan Yıldırım ile karşılaştığını anlattı. Koçak "Daha önce tanıdığım Deniz müdür ile İpsala'ya kadar gittik. İpsala yakınlarında Deniz Müdür yanımızdan ayrıldı. İpsala Hudut Kapısına geldikten sonra pasaportumu alarak araçtan indim. Ener ise Turan'a belgeleri hazırlamasını söylediğini duydum. Ben lavaboya gittikten sonra orada bulunan polis ve gümrük memurlarına çıkış işlemlerimi yaptırdım. Bu işlem süresinde Ener'i görmedim. İşlemim bittikten sonra Ener kendilerinin de işlemlerinin bittiğini söyledi. Arabaya bindim ve hudut kapısından benim şoförlüğünden çıkış yaptım. Araçta herhangi bir kontrol yapılmadı. İki dakika sonra Yunan sınır kapısına geldik. Orada Turan, Ener ve ben pasaportlarımızı ibraz ettik. Yunan gümrük memuru Turan'ın pasaportunda kayıp ibaresi olduğunu söyledi, Turan'ın Yunanistan'a sokmadılar. Ben ve Ener Yunanistan'a giriş yaptık, Turan'ın Yunanistan'a geçip geçmediğini bilmiyorum" dedi.