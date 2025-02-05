Sarallar suç örgütü üyesinin firarında baklava kutusu detayı!

"TURAN'I GÖRMEDİKLERİNE BİZ DE ŞAŞIRDIK" Turan Yıldırım'ın kaçışı organize eden isimlerden Ener Aktaş ifadesinde İpsala Hudut Kapısında kontrol noktasında görevli polislerin geçiş esnasında kendisinden ve Kenan Koçak'tan pasaportunu isteyerek kontrol ettiklerini, Turan Yıldırım'ın aracın arka koltuğundan uyumasından dolayı onu görmediklerini, kendilerinin de bu duruma şaşırarak yola devam ettiklerini anlattı.

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MERVE ÖZBEY'İN EŞİ YALANA BAŞVURDU



Tutuklanan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ise ailevi sorunlarından dolayı Ener Aktaş ile iki günlüğüne Yunanistan'a tatile gideceğini, Ener'in evine gittiğinde daha önceden tanımadığı Turan Yıldırım ile karşılaştığını anlattı. Koçak "Daha önce tanıdığım Deniz müdür ile İpsala'ya kadar gittik. İpsala yakınlarında Deniz Müdür yanımızdan ayrıldı. İpsala Hudut Kapısına geldikten sonra pasaportumu alarak araçtan indim. Ener ise Turan'a belgeleri hazırlamasını söylediğini duydum. Ben lavaboya gittikten sonra orada bulunan polis ve gümrük memurlarına çıkış işlemlerimi yaptırdım. Bu işlem süresinde Ener'i görmedim. İşlemim bittikten sonra Ener kendilerinin de işlemlerinin bittiğini söyledi. Arabaya bindim ve hudut kapısından benim şoförlüğünden çıkış yaptım. Araçta herhangi bir kontrol yapılmadı. İki dakika sonra Yunan sınır kapısına geldik. Orada Turan, Ener ve ben pasaportlarımızı ibraz ettik. Yunan gümrük memuru Turan'ın pasaportunda kayıp ibaresi olduğunu söyledi, Turan'ın Yunanistan'a sokmadılar. Ben ve Ener Yunanistan'a giriş yaptık, Turan'ın Yunanistan'a geçip geçmediğini bilmiyorum" dedi.