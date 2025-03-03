Fethiye'de 19 yıl önce öldürülen adamın kemikleri bugün toprağa verildi

Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:40

Yıllar önceki olayla ilgili ortaya çıkan son gelişmelere göre, 5 ay önce Bozkurt'un öldürüldüğü ihbarı yapıldı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, buraya gömüldüğünü belirledi.

Fethiye'de 2005 yılında kaybolan ve 19 yıl sonra cansız bedenine ulaşılan Erdoğan Bozkurt davasına ilişkin yeniden açılan soruşturmada, Adli Tıp Kurumu , bulunan kemikler üzerinde inceleme yaptı.

Fethiye'de 19 yıl önce öldürülen adamın kemikleri yapılan cenaze töreninin ardından gömüldü / DHA

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında jandarma, Bozkurt ile aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu ve Hasan Cura'yı geçen yıl 29 Kasım'da gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KEMİKLER ERDOĞAN BOZKURT İLE UYUMLU

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından beklenen rapor ulaştı. Raporda, kemiklerin Erdoğan Bozkurt ile uyumlu olduğu belirtildi. Raporun ardından Bozkurt'un kemikleri, bugün Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Erdoğan Bozkurt'un 10 yakını katıldı.