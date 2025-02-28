Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı! Prof. Dr. Çağrı Erhan kimdir? İşte Erhan'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

Giriş Tarihi: 28.02.2025 01:59

(Foto: ahaber.com.tr)

Georgetown, Tel-Aviv, Tokyo Chuo, TOBB ETÜ ve Bahçeşehir üniversitelerinde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulunan Çağrı Erhan, AB, TÜBİTAK, Gençlik Spor Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projelerde de yürütücülük yaptı.

1994–2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan Erhan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu, Türk Atlantik Derneği, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Çağrı Erhan 2017 yılında, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atandı.

Türk Dış Politikası, siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler konularında kitapları bulunan Prof. Dr. Erhan, Altınbaş Üniversitesi'nde rektör olarak görev alıyordu.