Eski eşini görmek için intihara kalkıştı! 1,5 saatlik çaba sonuç verdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, boşandığı eşiyle barışmak isteyen bir adam silahla intihara kalkıştı. Polisin ve eski eşinin uzun süren ikna çabalarına direnen A.A., bir el ateş edince çevrede korku dolu anlar yaşandı. Eski eşinin baygınlık geçirdiği olayda, 1,5 saat süren çabaların ardından A.A. ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 01:49

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, boşandığı eşiyle barışmak isteyen 41 yaşındaki A.A., evinde tüfekle intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin uzun süren çabalarına rağmen ikna olmayan adam, eski eşinin gelmesini istedi. Olay yerine gelen eski eşinin çelik yelek giydirilerek ikna etmeye çalıştığı sırada A.A. bir el ateş edince çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.

ESKİ EŞİNİ ÇAĞIRIP SİLAHLA KENDİNİ TEHDİT ETTİ

Olay, Devrek ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi'nde bulunan Fazilet Sitesi'ndeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Boşandığı eşiyle tekrar barışmak istediğini belirten A.A., evinde bulunan tüfeği çenesine dayayarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI, ESKİ EŞİ ÇELİK YELEKLE OLAY YERİNE GETİRİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan A.A., eski eşinin gelmesini istedi. Kadının güvenliği için polis ekipleri tarafından kendisine çelik yelek giydirildi.

"BENİ SEVİYORSAN SİLAHI POLİSE VERECEKSİN" DEDİ, BİR EL ATEŞ AÇILDI

Olayın en kritik anı, eski eşinin A.A.'yı ikna etmeye çalıştığı sırada yaşandı. Kadın, "Beni seviyorsan silahı polise vereceksin" dediği anda A.A. bir el ateş açtı. Silah sesinin duyulmasıyla çevrede büyük panik yaşandı. Eski eşinin bu anlarda baygınlık geçirdiği öğrenilirken, sağlık ekipleri kadına olay yerinde müdahale etti.

1,5 SAATLİK ÇABA SONUÇ VERDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından A.A., polisin ve eski eşinin çabalarıyla silahı bırakarak teslim oldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.A., boşandığı eşiyle birlikte ambulansa bindirilerek Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI

Olay yerine gelen Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, polis ekiplerinden bilgi aldı. Yaşanan korku dolu dakikalar çevrede büyük paniğe neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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