Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz kimdir? İşte hayatı ve siyasi kariyeri

Giriş Tarihi: 28.02.2025 02:08

Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV), Birlik Vakfı, Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (MÜMDER), İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (İSMMMD) ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO) üyesi olarak faaliyet gösterdi.

Türkiye Kalkınma Bankası Denetim Kurulu Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri Mali Danışmanı, TOKİ Emlak Konut GYO AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sorumlu Ortak Başdenetçisi, İTO İştiraki Formula İstanbul AŞ Mali Danışmanı, DSİ Dünya Su Forumu Mali Danışmanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili olarak görev yaptı.

(Foto: AA)

SİYASİ KARİYERİ...

2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den Bitlis milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Bu dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Katiplik ve Komisyon Sözcülüğü görevlerini yürüttü.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde yine Bitlis'ten AK Parti milletvekili adayı olup seçildi.

AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.