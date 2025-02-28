Atamalar Resmi Gazete'de! Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Vedat Demiröz Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumlarına atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Vedat Demiröz Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Ayrıca 6 ile de yeni müftü görevlendirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kamu kurumlarına atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı. Buna göre Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Vedat Demiröz Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.
Öte yandan altı ile yeni müftü ataması da yapıldı.
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VEDAT DEMİRÖZ KİMDİR?
Vedat Demiröz, ilköğretimi Yükseliş İlkokulunda, orta ve liseyi ise Bitlis Lisesinde 1972 yılında tamamladı. Daha sonra 1976 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.
35 yıllık mesleki hayatında özel sektörde Yeminli Mali Müşavir ve Sorumlu Baş Denetçi olarak faaliyette bulundu. Bunun yanında Türkiye Kalkınma Bankası'nda murakıplık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlere ve İstanbul Ticaret Odası başkanlığına mali danışmanlık ile TOKİ iştiraki Emlak Konut A.Ş.'nde başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi mütevelli heyet başkan yardımcılığı görevinde bulundu.
Ayrıca mesleki konularda ulasal ve uluslararası sempozyumlara katılarak bildiriler sunmuş ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmış olup evli ve 3 çocuk babasıdır. 2011 milletvekili genel seçimlerinde Bitlis milletvekili olarak meclise girdi.
Bu süreçte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Katiplik ve Komisyon Sözcülüğü görevlerini yürüttü. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan [[Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde yine Bitlis'ten AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olup seçildi.
13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Bitlis Milletvekili olarak Meclise girdi. Halen Milletvekili olup, Genel Başkan Yardımcılığı ve Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevini yürütmüştür.
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?
Çağrı Erhan, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, 1996'da uluslararası ilişkiler yüksek lisansını, "Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu" başlıklı tezi savunarak tamamlamıştır. 2000 yılında da, "Osmanlı – Amerikan Siyasi İlişkileri" başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktor unvanını almıştır. 2003'te siyasi tarih doçenti, 2009 yılında aynı alanda profesör olmuştur. 2001'de "Tarih Vakfı Afet İnan", 2013'de "SAM Stratejik Vizyon" ödüllerini ve 2014'te Avrupa Birliği Jean Monnet Chair unvanını almıştır. Georgetown, Tel-Aviv, Tokyo Chuo, TOBB ETÜ ve Bahçeşehir üniversitelerinde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulunan Çağrı Erhan, AB, TÜBİTAK, Gençlik Spor Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projelerde de yürütücülük yapmıştır.
1994 – 2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan Erhan, 2005-2015 yılları arasında Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) müdürlüğü yapmıştır. Prof. Erhan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu, Türk Atlantik Derneği, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Türk Dış Politikası, siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler konularında çeşitli kitapları bulunan Prof. Dr. Erhan, Uluslararası İlişkiler ve Ankara Avrupa Çalışmaları dergilerinin kurucu editörlerindendir ve Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin yönetim kurulu üyesidir. 2015 Haziran ayı itibariyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 1 Temmuz 2017'de Altınbaş Üniversitesi adını almıştır. Aynı zamanda yine 2017 yılında Prof. Dr. Çağrı Erhan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
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