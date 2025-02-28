MESEM üzerinden kamuya büyük zarar! Yakalanan 38 şüpheli adliyede!
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli merkezli 7 ilde 25 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, MESEM üzerinden yapılan usulsüzlüklerle kamuya 77 milyon TL zarar verdiği tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 38 zanlı adliyeye sevk edilirken, 1 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda yakalanan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
77 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI
Zanlılardan 38'i adliyeye sevk edildi, 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında firari olan 2 zanlı aranıyor.
Şüphelilerin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti.