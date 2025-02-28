Yaşam

Kayseri’de zehir tacirlerine operasyon: 44 gözaltı!

Kayseri’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'Şehit İbrahim Birol-1' operasyonu düzenlendi. Yapılan baskınlarda 44 kişi gözaltına alınırken belirlenen adreslerde düzinelerce uyuşturucu madde ve 15 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kayseri’de zehir tacirlerine operasyon: 44 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon başlattı. Ekipler, 'uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları için düzenlenen operasyonda 44 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri'de zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 44 şüpheli yakalandı / DHAKayseri'de zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 44 şüpheli yakalandı / DHA

UYUŞTURUCU, TABANCA VE POMPALI TÜFEK…

Bu kapsamda 120 ekip ve 250 personelin katılımıyla 'Şehit İbrahim Birol-1' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli, yakalandı. Belirlenen adreslerde aramalarda; 12 bin 800 sentetik uyuşturucu, 794 uyuşturucu hap, 308,97 gram uyuşturucu, 15 tabanca, pompalı tüfek, 713 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonuSakarya’da uyuşturucu operasyonu SAKARYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
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